Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 118:110 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.
В составе «Клипперс» самым результативным стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Ещё 27 очков в активе Пола Джоржда.
За «Даллас» 42 очка набрал Лука Дончич. Тим Хардауэй записал в свой активе 18 очков. По 14 очков в активе Кристапса Порзингиса и Сэта Карри.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Клипперс». Вторая игра состоится 20 августа.
Ранее сообщалось, что «Юта» уступила «Денверу» в первом матче плей-офф НБА, несмотря на 57 очков Донована Митчелла.