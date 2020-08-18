Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 118:110 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

В составе «Клипперс» самым результативным стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Ещё 27 очков в активе Пола Джоржда.

За «Даллас» 42 очка набрал Лука Дончич. Тим Хардауэй записал в свой активе 18 очков. По 14 очков в активе Кристапса Порзингиса и Сэта Карри.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Клипперс». Вторая игра состоится 20 августа.

Ранее сообщалось, что «Юта» уступила «Денверу» в первом матче плей-офф НБА, несмотря на 57 очков Донована Митчелла.