«Юта» уступила «Денверу» в первом матче плей-офф НБА, несмотря на 57 очков Митчелла
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 135:125 в пользу «Наггетс».
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Джаз» Донован Митчелл, набравший 57 очков. У «Денвера» 36 очков набрал Джамал Мюррей, а его партнёр по команде Никола Йокич оформил дабл-дабл из 29 очков и десяти подборов.
Таким образом, «Денвер» повёл в серии со счётом 1:0. Следующая игра между командами состоится 19 августа.
Ранее сообщалось, что «Портленд Трэйл Блейзерс» обыграл «Мемфис Гриззлис» и вышел в плей-офф НБА.