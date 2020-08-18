«Юта» уступила «Денверу» в первом матче плей-офф НБА, несмотря на 57 очков Митчелла

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«Юта Джаз» в овертайме потерпела поражение от «Денвер Наггетс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Юта» уступила «Денверу» в первом матче плей-офф НБА, несмотря на 57 очков Митчелла
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 135:125 в пользу «Наггетс».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Джаз» Донован Митчелл, набравший 57 очков. У «Денвера» 36 очков набрал Джамал Мюррей, а его партнёр по команде Никола Йокич оформил дабл-дабл из 29 очков и десяти подборов. 

Таким образом, «Денвер» повёл в серии со счётом 1:0. Следующая игра между командами состоится 19 августа.

Ранее сообщалось, что «Портленд Трэйл Блейзерс» обыграл «Мемфис Гриззлис» и вышел в плей-офф НБА.

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