«Портленд» обыграл «Мемфис» и вышел в плей-офф НБА
- Reuters
Встреча проходила на арене «Эйч-Пи Филд Хаус» в Орландо и завершилась победой «Портленда» со счётом 126:122.
Самым результативным в составе «Трэйл Блейзерс» стал Дэмьен Лиллард, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 22 очков и 21 подбора оформил Юсуф Нуркич. У «Мемфиса» 35 очков набрал Джа Морант.
Благодаря этой победе «Портленд» вышел в плей-офф, где встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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