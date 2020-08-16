«Портленд» обыграл «Мемфис» и вышел в плей-офф НБА

В матче за последнюю путёвку в плей-офф от Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блейзерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлис».

Встреча проходила на арене «Эйч-Пи Филд Хаус» в Орландо и завершилась победой «Портленда» со счётом 126:122.

Самым результативным в составе «Трэйл Блейзерс» стал Дэмьен Лиллард, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 22 очков и 21 подбора оформил Юсуф Нуркич. У «Мемфиса» 35 очков набрал Джа Морант.

Благодаря этой победе «Портленд» вышел в плей-офф, где встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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