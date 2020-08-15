В НБА назвали MVP, лучшего тренера и символические пятёрки рестарта сезона

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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард стал самым ценным игроком (MVP) рестарта сезона Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).
В НБА назвали MVP, лучшего тренера и символические пятёрки рестарта сезона
  • Reuters

Об этом объявила НБА на своём официальном сайте. Защитник «Портленда» в восьми матчах сезона набирал в среднем 37,6 очка и отдавал 9,6 передачи за игру.

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс стал лучшим тренером. Его команда выиграла все восемь матчей после возобновления сезона, но этого не хватило для попадания в стыковые матчи за право сыграть в плей-офф.

В первую сборную рестарта вошли Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Ти Джей Уоррен («Индиана Пэйсерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Во вторую сборную попали Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Майкл Портер — младший («Денвер Наггетс»), Карис Леверт («Бруклин Нетс») и Кристапс Порзингис («Даллас Маверикс»).

Ранее сообщалось, что в НБА могут сохранить формат квалификационных матчей за выход клубов в плей-офф.

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