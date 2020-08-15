В НБА назвали MVP, лучшего тренера и символические пятёрки рестарта сезона

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард стал самым ценным игроком (MVP) рестарта сезона Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).

Об этом объявила НБА на своём официальном сайте. Защитник «Портленда» в восьми матчах сезона набирал в среднем 37,6 очка и отдавал 9,6 передачи за игру.

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс стал лучшим тренером. Его команда выиграла все восемь матчей после возобновления сезона, но этого не хватило для попадания в стыковые матчи за право сыграть в плей-офф.

В первую сборную рестарта вошли Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Ти Джей Уоррен («Индиана Пэйсерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Во вторую сборную попали Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Майкл Портер — младший («Денвер Наггетс»), Карис Леверт («Бруклин Нетс») и Кристапс Порзингис («Даллас Маверикс»).

Ранее сообщалось, что в НБА могут сохранить формат квалификационных матчей за выход клубов в плей-офф.