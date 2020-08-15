В НБА могут сохранить формат квалификационных матчей за выход клубов в плей-офф

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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что лига может оставить формат квалификационных матчей за выход команды в плей-офф в последующих сезонах.
В НБА могут сохранить формат квалификационных матчей за выход клубов в плей-офф
  • Reuters

«Я допускаю, что мы можем воспользоваться этой идеей в будущем. Как вы знаете, я уже давно говорил об этом, теперь мы воспользовались возможностью, чтобы попробовать воплотить идею. Не уверен, что такой же формат будет в будущем, но хотелось бы, чтобы он остался», — цитирует Сильвера Sports Illustrated.

После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе в Орландо, а участие в них принимают все 22 клуба. Команды играют по восемь матчей для определения посева в плей-офф. При этом если команда, занявшая восьмое место, не опережает девятую более чем на четыре победы, они должны сыграть за выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» впервые за 23 года не попал в плей-офф НБА.

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