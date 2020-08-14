«Сан-Антонио» впервые за 23 года не попал в плей-офф НБА

«Сан-Антонио Спёрз» не сумел выйти в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) впервые с 1997 года.

Из-за поражения в матче с «Юта Джаз» (112:118), а также побед прямых конкурентов за попадание в плей-офф «Сан-Антонио Спёрз» не сумел выйти в плей-офф НБА впервые с сезона-1996/97. Также впервые за 23 года команда выиграла меньше 50% матчей в сезоне.

«Спёрз» завершил чемпионат на 11-м месте в регулярном чемпионате НБА, выиграв 32 матча и проиграв 39. С 1996 года команду возглавляет тренер Грегг Попович.

Ранее сообщалось, что «Портленд» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА, Лиллард набрал 42 очка.