«Портленд» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА, Лиллард набрал 42 очка

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блейзерс» одержали победу над «Бруклин Нетс».
«Портленд» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА, Лиллард набрал 42 очка
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Матч, проходивший в Орландо в спорткомплексе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс», завершился победой «Портленда» со счётом 134:133.

Самым результативным игроком «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 42 очка и 12 передач.

У «Бруклина» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий Карис Леверт — 37 очков, шесть подборов и девять передач.

«Портленд» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции и сыграет плей-ин с «Мемфис Гриззлис» за последнюю путёвку в плей-офф.

Ранее Трамп раскритиковал НБА из-за преклонения колена.

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