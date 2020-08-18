Шахрай назвал переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко некрасивой историей

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Чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай прокомментировал переход российской фигуристки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Шахрай назвал переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко некрасивой историей
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В фигурном катании тоже есть своеобразный трансферный период, когда спортсмен может поменять тренера. Он длится с начала апреля до конца мая. Трусова ушла в эти сроки, а вот Косторная ушла от Тутберидзе летом, после окончания трансферного периода. Из-за этого весь шум», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он также отметил, что Тутберидзе уже успела поставить Косторной две программы до перехода спортсменки, а Плющенко назвал эти программы плохими, подчеркнув, что будет ставить ей новые. По мнению Шахрая, это можно назвать нарушением внутрикорпоративной этики.

«В данной ситуации хотел бы поддержать Этери Тутберидзе — не только как тренера, всем всё давно доказавшего, постоянно дающего результат. Этери Георгиевна проделала большую работу, потратила массу времени на Косторную, поставила ей новые программы, и после этого её ученица перешла к другому тренеру. На мой взгляд, некрасивая история», — сказал Шахрай.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова оценила переход Трусовой и Косторной из группы Тутберидзе к Плющенко.

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