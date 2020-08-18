Ученица Тутберидзе Хромых представила новую короткую программу
Российская фигуристка Майя Хромых, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, продемонстрировала свою новую короткую программу на открытых прокатах юниорской сборной России в Новогорске.
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
В новом сезоне 14-летняя спортсменка будет выступать под песню Бет Харт «I’ll Take Care of You».
Хромых во время проката чисто исполнила двойной аксель и тройной лутц.
Ранее сообщалось, что о Тутберидзе снимут фильм стоимостью 11 млн рублей.
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