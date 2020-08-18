О Тутберидзе снимут фильм стоимостью 11 млн рублей

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Режиссёр Юлия Бобкова снимет документальный фильм о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
О Тутберидзе снимут фильм стоимостью 11 млн рублей
  • РИА Новости

Картина «Этери» была заявлена на очной защите документальных спецпроектов в Министерстве культуры России. По оценкам инициаторов, на съемки может потребоваться 11 млн рублей.

«Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в труппе сразу несколько учениц-фигуристок претендуют на участие в олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер? Фильм участвовал в питчинге спецпроектов в 2019 году, но тогда был отклонён и поддержки не получил», — указывается в аннотации на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения.

Ранее сообщалось, что ФФККР назвала критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию.

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