Бышовец считает, что владелец «Спартака» борется с несправедливостью в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун борется с несправедливостью в отечественном футболе.

«Федун борется против несправедливости — это уже справедливое и благородное дело. Главное, чтобы это не переросло в особое отношение уже к самому «Спартаку», который, наверное, уже побаиваются судить», — цитирует Бышовца РИА Новости.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После игры Федун резко высказался о судействе, пригрозив снятием команды с чемпионата.

Ранее Андрей Ещенко рассказал о волнении в «Спартаке» после слов Федуна о снятии с чемпионата.