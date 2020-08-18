Ещенко рассказал о волнении в «Спартаке» после слов Федуна о снятии с чемпионата

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как в команде отреагировали на слова владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата России по футболу.

«Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: ёлки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще, я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола», — цитирует Ещенко «Советский спорт».

При этом он отметил, что не исключает абсолютно ничего, так как решающее слово всегда говорит именно владелец клуба.

«Он же вкладывает огромные деньги. И когда видит несправедливость, имеет право реагировать, как считает нужным. Судьи для такой реакции давали массу поводов. Даже болельщики других команд выражали возмущение, говорили: «Что происходит, чёрт возьми?» Никто не понимал, почему со «Спартаком» делают такие вещи», — добавил Ещенко.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых на 88-й минуте встречи позже был официально признан РФС ошибочным. После игры Федун резко высказался о судействе, пригрозив снятием команды с чемпионата.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не видят оснований для жалобы на Федуна в комитет по этике РФС.