РФС заявил о намерении получить информацию от Юрана по поводу выхода «Химок» в РПЛ

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) вызвал на беседу бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана.
РФС заявил о намерении получить информацию от Юрана по поводу выхода «Химок» в РПЛ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Ранее специалист сделал несколько неоднозначных заявлений. В частности, он объявил, что место «Химок» в Российской премьер-лиге (РПЛ) было продано другому клубу. Кроме того, Юран утверждал, что его отставку из «Химок» инициировал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Как сообщили «Р-Спорту» в РФС, представители департамента защиты игры несколько раз контактировали с Юраном в последнее время. РФС хочет получить информацию о выходе «Химок» в РПЛ.

«Однако господин Юран заявил, что его слова могли быть неправильно интерпретированы журналистами, он не отвечает за информацию в СМИ. О своём уходе из клуба он говорить отказывается. Сказал, что готов по повестке явиться в РФС вместе со своим адвокатом. РФС — общественная организация, у нас нет возможности заставлять кого-либо сотрудничать, но мы надеемся, что Юран сможет сообщить известную ему информацию», — отметили в РФС.

Ранее стало известно, что Юран мог получить 14,5 млн рублей компенсации за увольнение из «Химок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить