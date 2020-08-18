РФС заявил о намерении получить информацию от Юрана по поводу выхода «Химок» в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) вызвал на беседу бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана.

Ранее специалист сделал несколько неоднозначных заявлений. В частности, он объявил, что место «Химок» в Российской премьер-лиге (РПЛ) было продано другому клубу. Кроме того, Юран утверждал, что его отставку из «Химок» инициировал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Как сообщили «Р-Спорту» в РФС, представители департамента защиты игры несколько раз контактировали с Юраном в последнее время. РФС хочет получить информацию о выходе «Химок» в РПЛ.

«Однако господин Юран заявил, что его слова могли быть неправильно интерпретированы журналистами, он не отвечает за информацию в СМИ. О своём уходе из клуба он говорить отказывается. Сказал, что готов по повестке явиться в РФС вместе со своим адвокатом. РФС — общественная организация, у нас нет возможности заставлять кого-либо сотрудничать, но мы надеемся, что Юран сможет сообщить известную ему информацию», — отметили в РФС.

Ранее стало известно, что Юран мог получить 14,5 млн рублей компенсации за увольнение из «Химок».