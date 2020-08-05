Источник назвал сумму компенсации, выплаченной Юрану за увольнение из «Химок»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей компенсации за увольнение из клуба.
Источник назвал сумму компенсации, выплаченной Юрану за увольнение из «Химок»
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«10 млн рублей Юрану выплатили за досрочное расторжение контракта, который действовал ещё около трёх лет. 2 млн Юран потребовал за моральный ущерб. Кроме того, 2,5 млн рублей Юран потребовал за выход «Химок» в финал Кубка России. Это 25% от общей премии в размере 10 млн рублей на всю команду», — сообщает Metaratings.ru.

Юран был уволен из клуба после того, как под его руководством команда вышла в Российскую премьер-лигу и финал Кубка страны.

Ранее «Химки» назвали источники финансирования для выступления в РПЛ.

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