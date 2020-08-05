Источник назвал сумму компенсации, выплаченной Юрану за увольнение из «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей компенсации за увольнение из клуба.

«10 млн рублей Юрану выплатили за досрочное расторжение контракта, который действовал ещё около трёх лет. 2 млн Юран потребовал за моральный ущерб. Кроме того, 2,5 млн рублей Юран потребовал за выход «Химок» в финал Кубка России. Это 25% от общей премии в размере 10 млн рублей на всю команду», — сообщает Metaratings.ru.

Юран был уволен из клуба после того, как под его руководством команда вышла в Российскую премьер-лигу и финал Кубка страны.

Ранее «Химки» назвали источники финансирования для выступления в РПЛ.