Назаров высказался о намерении Латвии отобрать ЧМ-2021 по хоккею у Белоруссии

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Российский хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал намерение Латвии добиться отстранения Белоруссии от совместного проведения чемпионата мира в 2021 году из-за политического кризиса в этой стране.
Назаров высказался о намерении Латвии отобрать ЧМ-2021 по хоккею у Белоруссии
  • РИА Новости

Он также высказался против выхода минского «Динамо» из Континентальной хоккейной лиги. При этом, по мнению Назарова, в клубе следует навести порядок.

«Прочитал новость, что Латвия ведёт переговоры по поводу переноса чемпионата мира 2021 года из Белоруссии. Это серьёзный звоночек. Получается, что всеми нами любимая и спокойная бывшая союзная республика Латвия хочет украсть чемпионат мира у соседа. Поэтому, если минское «Динамо» снимется с КХЛ, мировое первенство у них точно украдут», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что глава IIHF Рене Фазель высказался о ситуации вокруг предстоящего в 2021 году ЧМ по хоккею в Минске.

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