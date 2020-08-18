СМИ: Смолов не хочет уходить из «Локомотива»

Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов не хочет переходить в другую команду.

Как сообщает «РБ Спорт», представители турецкого клуба контактировали с форвардом, но он заявил, что не хочет уходить из московской команды.

Отмечается, что «Локомотив» также не готов отдавать игрока в аренду.

30-летний Cмолов является игроком «Локомотива» с 2018 года. Вторую половину прошедшего сезона он провёл в аренде в испанской «Сельте», за которую отыграл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали слухи об аренде Смолова в «Фенербахче».