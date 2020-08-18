Мещеряков прокомментировал слухи об аренде Смолова в «Фенербахче»

Короткая ссылка
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о трансфере нападающего Фёдора Смолова в турецкий «Фенербахче» на правах аренды.
Мещеряков прокомментировал слухи об аренде Смолова в «Фенербахче»
  • РИА Новости

«Первый раз об этом слышу. Надо обращаться к туркам, которые пишут такое. Сейчас же пишут даже про предполагаемую зарплату Смолова в Турции. А размер его белья не написали, какой у него будет? Чтоб они ему сразу сшили до прибытия в Стамбул. Они просто в этом большие специалисты», — приводит слова Мещерякова Sport24.

30-летний Cмолов является игроком «Локомотива» с 2018 года. Вторую половину прошедшего сезона он провёл в аренде в испанской «Сельте», за которую отыграл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» договорился с «Локомотивом» об аренде Смолова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить