Мещеряков прокомментировал слухи об аренде Смолова в «Фенербахче»

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о трансфере нападающего Фёдора Смолова в турецкий «Фенербахче» на правах аренды.

«Первый раз об этом слышу. Надо обращаться к туркам, которые пишут такое. Сейчас же пишут даже про предполагаемую зарплату Смолова в Турции. А размер его белья не написали, какой у него будет? Чтоб они ему сразу сшили до прибытия в Стамбул. Они просто в этом большие специалисты», — приводит слова Мещерякова Sport24.

30-летний Cмолов является игроком «Локомотива» с 2018 года. Вторую половину прошедшего сезона он провёл в аренде в испанской «Сельте», за которую отыграл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» договорился с «Локомотивом» об аренде Смолова.