СМИ: «Фенербахче» договорился с «Локомотивом» об аренде Смолова

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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» достиг договорённости с московским «Локомотивом» об аренде нападающего Фёдора Смолова.
СМИ: «Фенербахче» договорился с «Локомотивом» об аренде Смолова
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает Takvim, Смолов получит гарантированный гонорар в размере €1,5 млн, а по окончании аренды, рассчитанной на один год, «Фенербахче» будет иметь право выкупить Смолова за €4 млн. При этом аренда 30-летнего форварда обойдётся «Фенербахче» в €1 млн.

Отмечается, что о трансфере будет объявлено официально, после того как «Фенербахче» продаст нападающего Ведата Мурики.

30-летний Cмолов является игроком «Локомотива» с 2018 года. Вторую половину прошедшего сезона он провёл в аренде в испанской «Сельты», за которую отыграл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Смолова ограбили в Барселоне.

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