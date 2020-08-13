СМИ: У Смолова отобрали часы за €300 тыс. при ограблении в Барселоне

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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов подвергся ограблению в Барселоне.
СМИ: У Смолова отобрали часы за €300 тыс. при ограблении в Барселоне
  • © MIGUEL RIOPA
  • AFP

Как сообщает El Caso, это произошло ещё 19 июля, когда россиянин выступал за «Сельту» на правах аренды. После гостевого матча с «Эспаньолом» Смолов прогуливался по городу с друзьями. В районе порта их окружили неизвестные злоумышленники, потребовавшие от спортсмена отдать им часы, стоимость которых может доходить до €300 тыс.

В тот же день Смолов опубликовал в Instagram фото с теннисистами Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

Ранее сообщалось, что Смолов опроверг информацию о возможном трансфере в «Фенербахче».

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