Ротенберг вспомнил о победе сборной России по хоккею на ОИ-2018

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг вспомнил о победе сборной России на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы были близки к тому, чтобы вообще не поехать на Олимпиаду. Эта ситуация забрала много сил. Эти качели морально всех измотали. Но это мы поехали на Олимпиаду. Это мы выиграли эту Олимпиаду. И эту победу у нас не отнять», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Он отметил, что россияне потратили множество сил, чтобы отправиться на Олимпийские игры, а также подчеркнул, что сборной было очень сложно выступать после первого поражения на соревнованиях.

«Можно сделать сериал про «Чикаго Буллз», а можно сделать фильм про сборную России, которая, несмотря ни на что, смогла поехать на Игры и победила. Думаю, когда-то мы к этому придём, но сначала надо выиграть вторую Олимпиаду, тогда это будет более актуально», — сказал Ротенберг.

Ранее Ротенберг назвал задачу ФХР на ОИ-2022.