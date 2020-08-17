Ротенберг назвал задачу ФХР на ОИ-2022

Короткая ссылка
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что перед национальной командой страны поставлена задача выиграть десятое олимпийское золото.
Ротенберг назвал задачу ФХР на ОИ-2022
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы, как действующие олимпийские чемпионы, хотим выиграть десятое золото для нашей страны. У нас с Канадой сейчас по девять золотых медалей. Нам поставлена задача, и мы к ней идём. Других целей, кроме победы, перед Россией быть не может. Разумеется, мы следим за ситуацией с участием игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года. У нас есть план А, есть план Б. Мы готовы к любому развитию событий, как были готовы и перед Олимпийскими играми в Южной Корее», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

Девятое золото в олимпийском хоккейном турнире сборная России завоевала на Играх 2018 года в Пхёнчхане. Однако на турнире команда выступала в качестве сборной олимпийских спортсменов из России, без национального флага. Причиной стало отстранение ОКР из-за подозрений в систематическом применении допинга.

Ранее Ларионов поделился мнением о возможной отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить