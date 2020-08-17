Ротенберг назвал задачу ФХР на ОИ-2022

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что перед национальной командой страны поставлена задача выиграть десятое олимпийское золото.

«Мы, как действующие олимпийские чемпионы, хотим выиграть десятое золото для нашей страны. У нас с Канадой сейчас по девять золотых медалей. Нам поставлена задача, и мы к ней идём. Других целей, кроме победы, перед Россией быть не может. Разумеется, мы следим за ситуацией с участием игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года. У нас есть план А, есть план Б. Мы готовы к любому развитию событий, как были готовы и перед Олимпийскими играми в Южной Корее», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

Девятое золото в олимпийском хоккейном турнире сборная России завоевала на Играх 2018 года в Пхёнчхане. Однако на турнире команда выступала в качестве сборной олимпийских спортсменов из России, без национального флага. Причиной стало отстранение ОКР из-за подозрений в систематическом применении допинга.

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