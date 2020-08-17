Ротенберг назвал задачу ФХР на ОИ-2022
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- РИА Новости
«Мы, как действующие олимпийские чемпионы, хотим выиграть десятое золото для нашей страны. У нас с Канадой сейчас по девять золотых медалей. Нам поставлена задача, и мы к ней идём. Других целей, кроме победы, перед Россией быть не может. Разумеется, мы следим за ситуацией с участием игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года. У нас есть план А, есть план Б. Мы готовы к любому развитию событий, как были готовы и перед Олимпийскими играми в Южной Корее», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.
Девятое золото в олимпийском хоккейном турнире сборная России завоевала на Играх 2018 года в Пхёнчхане. Однако на турнире команда выступала в качестве сборной олимпийских спортсменов из России, без национального флага. Причиной стало отстранение ОКР из-за подозрений в систематическом применении допинга.
Ранее Ларионов поделился мнением о возможной отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.