Ларионов поделился мнением о возможной отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов выразил мнение относительно слухов о возможной отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Пока не было заявлений об отмене чемпионата мира. Знаю, что уже 1 декабря стартует сезон в CHL. Для канадцев чемпионат мира — большой турнир. Нахожусь на связи с представителем Федерации хоккея Канады Томом Ренни. Наверное, обнадёживающие новости о чемпионате мира появятся ближе к концу августа, когда войдёт в разгар плей-офф Национальной хоккейной лиги», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

По словам специалиста, ситуация вокруг проведения молодёжного чемпионата мира 2021 года зависит от обстановки в провинции Альберта, где находятся города Эдмонтон и Ред Дир — хозяева грядущего первенства.

При этом Ларионов выразил надежду, что чемпионат мира не будет отменён.

Ранее бывший хоккеист сборной СССР и России Павел Буре прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной национальной команды.