Буре: у Ларионова должно хорошо получиться на посту главного тренера молодёжной сборной России

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Бывший хоккеист сборной СССР и России Павел Буре прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной национальной команды.
Буре: у Ларионова должно хорошо получиться на посту главного тренера молодёжной сборной России
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«Игорь Ларионов не просто так носит звание профессора. Он очень хорошо разбирается в хоккее, всю жизнь в этой сфере. Знаю, что он в хоккее разбирается досконально, знает его изнутри. У него большой опыт игрока и специалиста, поэтому у него должно хорошо получиться», — цитирует Буре Sport24.

Он выразил мнение, что от Ларионова можно будет требовать результат с первого года работы, так как в России всегда были талантливые молодые хоккеисты, а сам специалист уже знает часть игроков, так как работал в тренерском штабе команды на прошлом молодёжном чемпионате мира.

«Для молодых ребят тоже имеет большое значение, что их будет тренировать легенда. Все знают, каким великим игроком был Ларионов, что он сделал. Поэтому это ещё один плюс для молодых игроков — играть под его руководством, пообщаться с ним и чему-то научиться», — добавил Буре.

5 мая Ларионов сменил на посту наставника молодёжной команды Валерия Брагина, который, в свою очередь, был назначен главным тренером основной сборной России.

Ранее Буре поддержал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею.

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