Буре поддержал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею

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Бывший хоккеист сборной СССР и России Павел Буре прокомментировал назначение экс-наставника молодёжной национальной команды Валерия Брагина на пост главного тренера основной сборной.
Буре поддержал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею
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«Я знаю, что Федерация хоккея и Роман Ротенберг очень серьёзно занимаются тренерским штабом. Если принято такое решение, значит, я его поддерживаю. На протяжении десяти лет Брагин возглавлял молодёжную сборную, очень многих игроков видел, они прошли через него. Все мы начинали с юношеской и молодёжной сборной», — цитирует Буре Sport24.

Он отметил, что Брагин очень хорошо знаком со всеми игроками нынешнего поколения, так как они все прошли через «молодёжку», которой он руководил.

Брагин сменил на посту главного тренера сборной России Алексея Кудашова. 

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг объяснил, почему Кудашов покинул пост главного тренера сборной России по хоккею.

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