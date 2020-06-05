Ротенберг объяснил, почему Кудашов покинул пост главного тренера сборной России по хоккею

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг объяснил причины ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера российской сборной.
Ротенберг объяснил, почему Кудашов покинул пост главного тренера сборной России по хоккею
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«У нас системная работа в течение пяти лет, мы соблюдаем идентичность, почерк сборных команд. Хотим быть первыми в рейтингах. Мы со всеми тренерами поддерживаем общение. Но работа в сборной России подразумевает круглосуточную занятость в хоккее, полное погружение в интересы команды. И в таких ситуациях не все на это готовы пойти. Поэтому Алексей Кудашов, которому мы говорим спасибо за работу, остаётся нашим консультантом», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Кудашов возглавлял сборную с лета 2019 года. Он совмещал этот пост с должностью наставника петербургского СКА.

Новым главным тренером сборной и СКА назначен Валерий Брагин, который с 2014 по 2020 год работал с молодёжной командой. 

Ранее Ротенберг не исключил появление наставника молодёжки Игоря Ларионова в главной сборной России на ЧМ по хоккею.

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