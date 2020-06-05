Ротенберг не исключил появление Ларионова в главной сборной России на ЧМ по хоккею

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг не исключает, что новый главный тренер молодёжной национальной команды Игорь Ларионов будет включён в штаб главной сборной на чемпионат мира 2021 года.

«На чемпионате мира мы рассмотрим различные варианты. Мы не исключаем, что Игорь Ларионов войдёт в штаб первой сборной в Минске. На Евротурах, понятно, его не будет из-за занятости в молодёжке», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

5 мая Ларионов сменил на посту наставника молодёжной команды Валерия Брагина, который, в свою очередь, был назначен главным тренером основной сборной России.

Ранее Ротенберг рассказал, почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной.