Ротенберг рассказал, почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной

Глава штаба российской сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), совмещающий работу на аналогичных должностях в петербургском СКА, Роман Ротенберг ответил на вопрос о совмещении должностей главного тренера в клубе и национальной команде.

«Почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной? Важно понимать, что работа над развитием игрока — это работа круглосуточная. Она начинается с июля, когда стартует сбор, и затем идёт каждый день над физикой, психологией, тактикой. В наше время важно игрока развивать. У нас есть успешный опыт Олимпиады в Южной Корее, она была выиграна не просто так. Для сборной важно, чтобы тренер национальной команды мог постоянно быть перед глазами игроков-кандидатов, работал с ними каждый день», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Новым главным тренером сборной назначен Валерий Брагин, также назначенный главным тренером СКА. Его предшественники, Алексей Кудашов, Илья Воробьёв и Олег Знарок, также совмещали работу в СКА и национальной команде.

Ранее Брагин заявил, что СКА продолжит проводить политику развития молодых хоккеистов.