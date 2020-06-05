Ротенберг рассказал, почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной

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Глава штаба российской сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), совмещающий работу на аналогичных должностях в петербургском СКА, Роман Ротенберг ответил на вопрос о совмещении должностей главного тренера в клубе и национальной команде.
Ротенберг рассказал, почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной? Важно понимать, что работа над развитием игрока — это работа круглосуточная. Она начинается с июля, когда стартует сбор, и затем идёт каждый день над физикой, психологией, тактикой. В наше время важно игрока развивать. У нас есть успешный опыт Олимпиады в Южной Корее, она была выиграна не просто так. Для сборной важно, чтобы тренер национальной команды мог постоянно быть перед глазами игроков-кандидатов, работал с ними каждый день», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Новым главным тренером сборной назначен Валерий Брагин, также назначенный главным тренером СКА. Его предшественники, Алексей Кудашов, Илья Воробьёв и Олег Знарок, также совмещали работу в СКА и национальной команде.

Ранее Брагин заявил, что СКА продолжит проводить политику развития молодых хоккеистов.

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