Брагин заявил, что СКА продолжит проводить политику развития молодых хоккеистов
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«В следующем году, надеюсь, мы сумеем продолжить и успешно завершить начатое. В межсезонье мы серьёзно омолодили состав, будем по-прежнему проводить политику развития молодых хоккеистов. Сейчас в СКА выстроена правильная вертикаль, которая позволяет подводить молодёжь к КХЛ без потери результата», — приводит слова Брагина пресс-служба СКА.
Ранее сообщалось, что Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера ХК СКА.