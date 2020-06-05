Брагин заявил, что СКА продолжит проводить политику развития молодых хоккеистов

Российский специалист Валерий Брагин прокомментировал своё назначение главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА.

«В следующем году, надеюсь, мы сумеем продолжить и успешно завершить начатое. В межсезонье мы серьёзно омолодили состав, будем по-прежнему проводить политику развития молодых хоккеистов. Сейчас в СКА выстроена правильная вертикаль, которая позволяет подводить молодёжь к КХЛ без потери результата», — приводит слова Брагина пресс-служба СКА.

Ранее сообщалось, что Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера ХК СКА.