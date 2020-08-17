Хоккеист «Каролины» Ахо назвал Свечникова одним из лидеров команды
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«Свеч — не просто игрок, который занимает место в составе. Он один из лидеров. Только все сообща мы можем его заменить», — приводит слова Ахо пресс-служба НХЛ.
Россиянин получил повреждение в третьем периоде третьего матча серии в столкновении с защитником «Бостона» Здено Харой.
На данный момент «Бостон» ведёт в серии со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что Свечников пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном».