Хоккеист «Каролины» Ахо назвал Свечникова одним из лидеров команды

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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал травму российского нападающего команды Андрея Свечникова перед четвёртым матчем серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Хоккеист «Каролины» Ахо назвал Свечникова одним из лидеров команды
  • Reuters

«Свеч — не просто игрок, который занимает место в составе. Он один из лидеров. Только все сообща мы можем его заменить», — приводит слова Ахо пресс-служба НХЛ.

Россиянин получил повреждение в третьем периоде третьего матча серии в столкновении с защитником «Бостона» Здено Харой.

На данный момент «Бостон» ведёт в серии со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Свечников пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном».

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