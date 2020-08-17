Названы стартовые составы «Интера» и «Шахтёра» на матч полуфинала ЛЕ

Стали известны стартовые составы миланского «Интера» и донецкого «Шахтёра» на матч 1/2 финала футбольной Лиги Европы.

Как сообщается на сайте УЕФА, у итальянского клуба с первых минут на поле появятся Самир Ханданович, Диего Годин, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Данило Д'Амброзио, Эшли Янг, Марсело Брозович, Николо Барелла, Роберто Гальярдини, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

Украинская команда сыграет в следующем составе: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон, Алан Патрик, Марлос и Жуниор Мораес.

Встреча состоится 17 августа в немецком в Дюссельдорфе. Начало — 22:00 мск. Победитель сыграет в финале с испанской «Севильей», которая одолела английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Севилья» улучшила собственный рекорд по числу выходов в финал Кубка УЕФА / Лиги Европы.