Севилья» улучшила собственный рекорд по числу выходов в финал Кубка УЕФА / Лиги Европы

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Испанская «Севилья» вышла в финал Кубка УЕФА / Лиги Европы в шестой раз в своей истории.
Севилья» улучшила собственный рекорд по числу выходов в финал Кубка УЕФА / Лиги Европы
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Тем самым клуб улучшил собственное достижение. По четыре раза в решающем матче турнира играли «Ювентус», «Ливерпуль» и «Интер», который 17 августа получит возможность улучшить этот результат в полуфинальной встрече с «Шахтёром».

В отличие от них, «Севилья» выиграла все свои финалы. Она брала титул в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что «Севилья» пробилась в финал ЛЕ, победив МЮ.

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