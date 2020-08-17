Севилья» улучшила собственный рекорд по числу выходов в финал Кубка УЕФА / Лиги Европы

Испанская «Севилья» вышла в финал Кубка УЕФА / Лиги Европы в шестой раз в своей истории.

Тем самым клуб улучшил собственное достижение. По четыре раза в решающем матче турнира играли «Ювентус», «Ливерпуль» и «Интер», который 17 августа получит возможность улучшить этот результат в полуфинальной встрече с «Шахтёром».

В отличие от них, «Севилья» выиграла все свои финалы. Она брала титул в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что «Севилья» пробилась в финал ЛЕ, победив МЮ.