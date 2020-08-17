СМИ: Куман будет назначен главным тренером «Барселоны» на этой неделе

Стало известно, когда руководство испанского футбольного клуба «Барселона» назначит на пост главного тренера команды бывшего её игрока Рональда Кумана, который ныне является наставником сборной Нидерландов.

Как сообщает The Guardian, Куман будет назначен на пост уже на этой неделе.

Примечательно, что приоритетом для президента каталонцев Жозепа Бартомеу был Маурисио Почеттино, но некоторые члены совета директоров скептически отнеслись к его кандидатуре из-за его заявлений о нежелании работать в «Барселоне».

Пост главного тренера сине-гранатовых остался вакантным после увольнения Энрике Сетьена. Он был отправлен в отставку после разгрома в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).

Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год он работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

Ранее сообщалось, что Куман станет новым тренером «Барселоны» и подпишет двухлетний контракт.