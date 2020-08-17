Источник: Куман станет новым тренером «Барселоны» и подпишет двухлетний контракт

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Наставник сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман в ближайшее время возглавит испанскую «Барселону».
Источник: Куман станет новым тренером «Барселоны» и подпишет двухлетний контракт
  • © Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Об этом сообщает Mundo Deportivo. Руководство каталонцев считает, что нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды. По информации источника, Кумана уже видели в аэропорту Барселоны.

Пост главного тренера клуба остался вакантным после увольнения Энрике Сетьена. Он был отправлен в отставку после разгрома в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).

Куман, будучи футболистом, выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год он работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента. 

Ранее сообщалось, что Сетьен уволен с поста наставника «Барсы».

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