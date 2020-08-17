Источник: Сетьен уволен с поста наставника «Барсы»

Кике Сетьен отправлен в отставку с поста главного тренера «Барселоны».

Об этом написал в Twitter журналист Фабрисио Романо со ссылкой на президента каталонцев Жозепа Бартомеу, который сделал соответствующее заявление в эфире радио COPE.

По информации репортёра, занять вакансию могут бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Пчеттино, главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и ещё один ветеран «Барсы», Хави, который сейчас работает в Катаре с «Аль-Саддом». Этого специалиста хотят видеть во главе гранатово-синего клуба игроки.

61-летний Сетьен был назначен наставником «Барсы» 13 января 2020 года. При нём команда заняла второе место в чемпионате Испании, пустив вперёд себя «Реал», и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Баварии» со счётом 2:8.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за аргентинского форварда «Барсы» Лионеля Месси.