В «Спартаке» надеются, что Кокорин сможет сыграть с «Уфой»
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«У Кокорина было маленькое повреждение. Он входит в кондиции, и мы надеемся, что, может быть, уже с «Уфой» он будет на поле», — цитирует Газизова «Чемпионат».
Он также рассказал о сдаче тестов на коронавирус сотрудниками и футболистами клуба. По его словам, результаты всех тестов являются отрицательными.
«Что касается Урунова, он набирает кондиции. Он болел, и его показатели были в красной зоне. Сейчас он уже в нормальном состоянии, и тренерский штаб будет решать, попадёт он в заявку или нет», — добавил Газизов.
Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 19 августа в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник». Начало — в 16:00 мск.
Ранее Газизов заявил, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско пропустит матч с «Уфой» из-за болезни.