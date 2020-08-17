В «Спартаке» надеются, что Кокорин сможет сыграть с «Уфой»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов высказался о возможном участии травмированного новичка команды Александра Кокорина в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

«У Кокорина было маленькое повреждение. Он входит в кондиции, и мы надеемся, что, может быть, уже с «Уфой» он будет на поле», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он также рассказал о сдаче тестов на коронавирус сотрудниками и футболистами клуба. По его словам, результаты всех тестов являются отрицательными.

«Что касается Урунова, он набирает кондиции. Он болел, и его показатели были в красной зоне. Сейчас он уже в нормальном состоянии, и тренерский штаб будет решать, попадёт он в заявку или нет», — добавил Газизов.

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 19 августа в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник». Начало — в 16:00 мск.

Ранее Газизов заявил, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско пропустит матч с «Уфой» из-за болезни.