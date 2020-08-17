Газизов заявил, что Тедеско пропустит матч с «Уфой» из-за болезни

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Состояние у Доменико сейчас нормальное, он заболел ангиной. Неприятная болезнь, он лечится. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Болезнь не позволяет ему участвовать в тренировочном процессе и присутствовать на матчах. С высокой долей вероятности в Уфу он не поедет. Тренировки проводит Хинкель, а Тедеско участвует в процессе дистанционно. Все в клубе себя чувствуют хорошо, Роспотребнадзор никакой заинтересованности не проявлял. Мы официально всё сдаём, вопросов ни у кого нет», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Из-за ангины Тедеско пропустил матч второго тура своей команды с «Ахматом» (2:0).

Ранее сообщалось, что участие Кокорина в ближайших двух матчах «Спартака» находится под вопросом.