Источник: участие Кокорина в ближайших двух матчах «Спартака» находится под вопросом

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Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.
Источник: участие Кокорина в ближайших двух матчах «Спартака» находится под вопросом
  • © Официальный сайт ФК «Спартак»

Как сообщает Bobsoccer.ru, 29-летний форвард точно не сыграет с «Уфой» в третьем туре РПЛ, поскольку игра пройдёт на искусственном газоне. Его участие в матче четвёртого тура против «Локомотива» находится под вопросом.

Форвард перешёл в московский клуб в статусе свободного агента из «Зенита».

Ранее сообщалось, что Васильев рассудит «Спартак» и «Уфу» в третьем туре РПЛ, Карасёв будет работать на VAR.

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