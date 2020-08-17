Источник: участие Кокорина в ближайших двух матчах «Спартака» находится под вопросом

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает Bobsoccer.ru, 29-летний форвард точно не сыграет с «Уфой» в третьем туре РПЛ, поскольку игра пройдёт на искусственном газоне. Его участие в матче четвёртого тура против «Локомотива» находится под вопросом.

Форвард перешёл в московский клуб в статусе свободного агента из «Зенита».

Ранее сообщалось, что Васильев рассудит «Спартак» и «Уфу» в третьем туре РПЛ, Карасёв будет работать на VAR.