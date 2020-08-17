СМИ: Лига Узбекистана требует расследовать трансфер Жалолиддинова в «Локомотив»
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- РИА Новости
Об этом сообщает stadion.uz. Утверждается, что к железнодорожникам футболист присоединился на правах свободного агента, а контракт с «Бунёдкором» был расторгнут до этого. Но документ о расторжении договора так и не поступил в лигу, для которой он формально до сих пор представляет узбекистанский клуб. Агентство по управлению государственными активами дважды обращалось в «Бунёдкор» с просьбой предоставить информацию о трансфере Жалолиддинова, но клуб отвечал отказом.
Тренер «Бунёдкора» Вадим Абрамов заявлял, что клуб заработал на трансфере Жалолиддинова в «Локомотив», назвав сделку хорошим бизнесом.
Ранее новичок «Локомотива» Жалолиддинов поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.