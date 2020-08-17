Клопп допустил, что может закончить тренерскую карьеру после ухода из «Ливерпуля»

Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что может завершить тренерскую карьеру по истечении контракта с «Ливерпулем».

«Я возьму год отпуска и спрошу самого себя, скучаю ли по футболу. Если ответ будет отрицательным, то Юрген Клопп как тренер закончится. Если я однажды закончу карьеру, есть одна вещь, по которой я не буду скучать, — это зверское напряжение перед матчами», — приводит слова Клоппа sportbuzzer.de.

Контракт немецкого специалиста с «Ливерпулем» завершается в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ.