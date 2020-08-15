Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назван лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам минувшего сезона.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Помимо немецкого специалиста на награду претендовали главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, Брендан Роджерс из «Лестера» и Крис Уайлдер из «Шеффилд Юнайтед».

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Мерсисайдцам удалось стать чемпионами за рекордные семь туров до завершения чемпионата.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан объявлен лучшим тренером мира по версии L’Équipe.