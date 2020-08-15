Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ
- Reuters
Об этом сообщается на сайте турнира.
Помимо немецкого специалиста на награду претендовали главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, Брендан Роджерс из «Лестера» и Крис Уайлдер из «Шеффилд Юнайтед».
Под руководством Клоппа «Ливерпуль» стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Мерсисайдцам удалось стать чемпионами за рекордные семь туров до завершения чемпионата.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан объявлен лучшим тренером мира по версии L’Équipe.