Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Короткая ссылка
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назван лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам минувшего сезона.
Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте турнира.

Помимо немецкого специалиста на награду претендовали главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, Брендан Роджерс из «Лестера» и Крис Уайлдер из «Шеффилд Юнайтед».

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Мерсисайдцам удалось стать чемпионами за рекордные семь туров до завершения чемпионата.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан объявлен лучшим тренером мира по версии L’Équipe.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить