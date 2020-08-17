СМИ: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку

Короткая ссылка
Итальянский «Милан» готов заплатить за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука €15 млн.
СМИ: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку
  • РИА Новости

Об этом сообщает MilanLive со ссылкой на Corriere dello Sport. По информации источника, итальянский клуб предложит €15 млн и дополнительные бонусы. «Милан» активизировался после того, как стало известно о предметном интересе «Аталанты» к полузащитнику.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл два матча в чемпионате России, в которых забил два мяча, а также отметился голевой передачей в игре за Суперкубок страны против «Зенита» (1:2). В прошлом сезоне Миранчук отметился 16 голами и пятью передачами в 32 матчах.

Ранее сообщалось, почему переход Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» может быть выгоден всем сторонам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить