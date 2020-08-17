СМИ: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку

Итальянский «Милан» готов заплатить за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука €15 млн.

Об этом сообщает MilanLive со ссылкой на Corriere dello Sport. По информации источника, итальянский клуб предложит €15 млн и дополнительные бонусы. «Милан» активизировался после того, как стало известно о предметном интересе «Аталанты» к полузащитнику.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл два матча в чемпионате России, в которых забил два мяча, а также отметился голевой передачей в игре за Суперкубок страны против «Зенита» (1:2). В прошлом сезоне Миранчук отметился 16 голами и пятью передачами в 32 матчах.

Ранее сообщалось, почему переход Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» может быть выгоден всем сторонам.