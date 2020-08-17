Экс-капитан «Манчестер Сити» Компани объявил о завершении карьеры футболиста

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Бывший защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани, выступавший за «Андерлехт» в качестве играющего тренера, завершил карьеру футболиста и возглавил бельгийскую команду на постоянной основе.
Экс-капитан «Манчестер Сити» Компани объявил о завершении карьеры футболиста
  • Reuters

«Я хочу полностью посвятить себя роли тренера, мне нужно на это 100% времени и внимания. Поэтому я завершил карьеру футболиста. Наши амбиции и голод остаются прежними. Хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что «Андерлехт» может играть в современный футбол с хорошими результатами», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Компани является воспитанником «Андерлехта». С 2008 по 2019 год бельгиец выступал за «Манчестер Сити».

Ранее футболист «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт не согласился с решением засчитать второй гол «Лиона».

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