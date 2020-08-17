Крыховяк сравнил Москву с Лондоном и Парижем

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что российская столица ни в чём не уступает Лондону или Парижу.

«Мне нравится открывать для себя новые города, страны. Смотреть, как живут люди, узнавать что-то новое. Выучить язык, в конце концов! Москва — это топовая европейская столица. Как Лондон или Париж. Фантастический город, мне здесь очень нравится», — цитирует Крыховяка Sport24.

30-летний польский полузащитник за свою карьеру выступал в составе французского ПСЖ, а также играл в Английской премьер-лиге.

Ранее Крыховяк выразил мнение, что травмы помешали «Локомотиву» завоевать чемпионство.