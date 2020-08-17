«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче плей-офф Кубка Стэнли, Тарасенко пропустил матч

Короткая ссылка
В матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс».
«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче плей-офф Кубка Стэнли, Тарасенко пропустил матч
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Матч, проходивший на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершился победой «Сент-Луиса» со счётом 3:2 ОТ.

В составе «Блюз» забросили Джастин Фолк, Дэвид Перрон и Брэйден Шенн. У гостей отличились Джей Ти Миллер и Эллиас Петтерссон.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил матч. Причины этого не разглашаются.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Ванкувера». Следующая встреча состоится в ночь с 17 на 18 августа. Начало — в 05:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Даллас» сравнял счёт в серии с «Калгари» благодаря голу и пасу Гурьянова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить