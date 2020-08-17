«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче плей-офф Кубка Стэнли, Тарасенко пропустил матч
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Матч, проходивший на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершился победой «Сент-Луиса» со счётом 3:2 ОТ.
В составе «Блюз» забросили Джастин Фолк, Дэвид Перрон и Брэйден Шенн. У гостей отличились Джей Ти Миллер и Эллиас Петтерссон.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил матч. Причины этого не разглашаются.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Ванкувера». Следующая встреча состоится в ночь с 17 на 18 августа. Начало — в 05:30 мск.
Ранее сообщалось, что «Даллас» сравнял счёт в серии с «Калгари» благодаря голу и пасу Гурьянова.