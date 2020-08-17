«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче плей-офф Кубка Стэнли, Тарасенко пропустил матч

В матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс».

Матч, проходивший на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершился победой «Сент-Луиса» со счётом 3:2 ОТ.

В составе «Блюз» забросили Джастин Фолк, Дэвид Перрон и Брэйден Шенн. У гостей отличились Джей Ти Миллер и Эллиас Петтерссон.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил матч. Причины этого не разглашаются.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Ванкувера». Следующая встреча состоится в ночь с 17 на 18 августа. Начало — в 05:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Даллас» сравнял счёт в серии с «Калгари» благодаря голу и пасу Гурьянова.