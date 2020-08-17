«Даллас» сравнял счёт в серии с «Калгари» благодаря голу и пасу Гурьянова
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В составе победителей отличились Джо Павелски, оформивший хет-трик, а также россиянин Денис Гурьянов и Йон Клингсберг, поставивший точку на 77-й минуте.
Кроме того, Гурьянов ассистировал Павелски в случае с его вторым голом.
У «Калгари» шайбы забросили Джонни Годро и дважды Сэм Беннетт.
Таким образом, счёт в серии вновь стал равным — 2:2.
Ранее сообщалось, что гол Евгения Кузнецова с передачи Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от третьего подряд проигрыша «Айлендерс».