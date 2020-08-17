«Даллас» сравнял счёт в серии с «Калгари» благодаря голу и пасу Гурьянова

«Даллас Старз» в овертайме одолел «Калгари Флэймз» (5:4) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Джо Павелски, оформивший хет-трик, а также россиянин Денис Гурьянов и Йон Клингсберг, поставивший точку на 77-й минуте.

Кроме того, Гурьянов ассистировал Павелски в случае с его вторым голом.

У «Калгари» шайбы забросили Джонни Годро и дважды Сэм Беннетт.

Таким образом, счёт в серии вновь стал равным — 2:2.

Ранее сообщалось, что гол Евгения Кузнецова с передачи Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от третьего подряд проигрыша «Айлендерс».