Гол Кузнецова с передачи Овечкина не спас «Вашингтон» от третьего подряд проигрыша «Айлендерс»
- Reuters
«Островитяне» открыли счёт в матче усилиями Андерса Ли в середине первого периода. В начале второй 20-минутки Евгений Кузнецов забросил ответную шайбу. Россиянин отличился при игре в большинстве, причём ему ассистировал соотечественник Александр Овечкин.
В овертайме Мэтью Барзал поставил победную точку. «Айлендерс» повёл в серии 3-0.
Ранее сообщалось, что «Аризона» сократила отставание от «Колорадо» в серии плей-офф Кубка Стэнли.