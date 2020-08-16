Гол Кузнецова с передачи Овечкина не спас «Вашингтон» от третьего подряд проигрыша «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли (2:1).

«Островитяне» открыли счёт в матче усилиями Андерса Ли в середине первого периода. В начале второй 20-минутки Евгений Кузнецов забросил ответную шайбу. Россиянин отличился при игре в большинстве, причём ему ассистировал соотечественник Александр Овечкин.

В овертайме Мэтью Барзал поставил победную точку. «Айлендерс» повёл в серии 3-0.

Ранее сообщалось, что «Аризона» сократила отставание от «Колорадо» в серии плей-офф Кубка Стэнли.