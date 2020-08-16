Гол Кузнецова с передачи Овечкина не спас «Вашингтон» от третьего подряд проигрыша «Айлендерс»

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли (2:1).
Гол Кузнецова с передачи Овечкина не спас «Вашингтон» от третьего подряд проигрыша «Айлендерс»
  • Reuters

«Островитяне» открыли счёт в матче усилиями Андерса Ли в середине первого периода. В начале второй 20-минутки Евгений Кузнецов забросил ответную шайбу. Россиянин отличился при игре в большинстве, причём ему ассистировал соотечественник Александр Овечкин.

В овертайме Мэтью Барзал поставил победную точку. «Айлендерс» повёл в серии 3-0.

Ранее сообщалось, что «Аризона» сократила отставание от «Колорадо» в серии плей-офф Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить