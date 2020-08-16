«Аризона» сократила отставание от «Колорадо» в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Аризона Койотс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Койотс».

Победу «Аризоне» принесли шайбы Дерека Степана, Брэда Ричардсона, Тейлора Холла и Лоусона Круза.

«Колорадо» ответил голами Андре Бураковски и Микко Рантанена. Россияне Никита Задоров и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Колорадо». Третья игра состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что «Вегас» обыграл «Чикаго» и увеличил преимущество в серии плей-офф Кубка Стэнли.