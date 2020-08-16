Рашфорд сыграет за МЮ с первых минут в 1/2 финала ЛЕ против «Севильи»

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«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» назвали составы на полуфинальный матч Лиги Европы в Кёльне.
Рашфорд сыграет за МЮ с первых минут в 1/2 финала ЛЕ против «Севильи»
  • Reuters

За испанский клуб с первых минут сыграют Боно, Серхио Регилон, Диего Карлос, Жюль Кунде, Хесус Навас, Хоан Хордан, Фернандо, Лукас Окампос, Сусо и Юссеф Эн-Несири.

Наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер выпустил на поле Давида де Хеа, Виктора Ленделёфа, Аарона Ван-Биссаку, Брендона Уильямса, Гарри Магуайра, Фреда, Поля Погба, Бруну Фернандеша, Маркуса Рашфорда, Мэйсона Гринвуда и Антони Марсьяля.

Ранее сообщалось, что туринский футбольный клуб «Ювентус» рассматривает вариант с продажей нападающего команды Пауло Дибалы в летнее трансферное окно.

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