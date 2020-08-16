СМИ: «Ювентус» рассматривает вариант с продажей Дибалы

Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассматривает вариант с продажей нападающего команды Пауло Дибалы в летнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб может продать нападающего за €90—100 млн для увеличения средств на усиление состава. Отмечается, что новый главный тренер команды Андреа Пирло не считает аргентинца «неприкасаемым», поэтому руководство бьянконери допускает уход игрока.

Дибала перешёл в «Ювентус» в 2015 году. В прошедшем сезоне он провёл 46 матчей, забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в окружении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду опровергли возможный переход футболиста в «Барселону».