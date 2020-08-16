Газизов высказался о плотном календаре в нынешнем сезоне РПЛ

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов поделился мнением о плотном календаре в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все в одинаковых условиях. Но так и надо играть все чемпионаты. Если мы перейдём на такой график, всем будет хорошо. Сейчас мы играем в таком графике, по которому вся Европа играет. Мне кажется, это нормально», — цитирует Газизова «РБ-Спорт».

«Спартак» в следующем матче, который состоится 19 августа в рамках третьего тура РПЛ, сыграет с «Уфой». Игра пройдёт в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник».

Ранее в «Уфе» рассказали об особенном настрое на матч со «Спартаком».